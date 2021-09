Jak wyrobić kartę wędkarską przez internet i ile to kosztuje?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na pytania jak wyrobić kartę wędkarską przez internet i ile to kosztuje zapoznaj się z informacjami zawartymi w naszym artykule.

Ile kosztuje karta wędkarska?

Na samym początku warto zaznaczyć, iż amatorskie połowę są nielegalne w przypadku, gdy nie posiadasz karty wędkarskiej. Dlatego też warto ustalić jak wyrobić kartę wędkarską przez internet oraz z jakim kosztem się to wiąże. Wyrobienie karty wędkarskiej nie wiąże się z ogromnymi kosztami. Co ważne, opłaty są identyczne na terenie całego kraju i wynoszą 30 zł za przystąpienie do egzaminu przed komisją Polskiego Związku Wędkarskiego oraz 10 zł opłaty skarbowej za złożenie podania o wydanie karty wędkarskiej. Istotny fakt - należy do tego doliczyć koszty fotografii, które muszą być dołączone do wniosku.

Jak wyrobić kartę wędkarską przez internet?

W związku z tym, że wiele dokumentów czy kursów można aktualnie złożyć i przejść przez internet, z pewnościa pojawią się pytania jak wyrobić kartę wędkarską przez internet. Niestety na ten moment nie jest to możliwe.